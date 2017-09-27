Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера к пяти годам тюрьмы

Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, в среду признала бывшего премьера страны Йинглак Чинават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорила ее к пяти годам тюремного заключения.

"Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook на странице партии Пхыа Тхаи ("Ради Таиланда"), лидером которой в прошлом была Чинават,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Такое же сообщение появилось и в аккаунте партии в другой социальной сети – Line.