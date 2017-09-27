Группа Aerosmith отменила концерты в Южной Америке

Известная американская рок-группа Aerosmith отменила концерты в рамках тура по Южной Америке из-за проблем со здоровьем 69-летнего лидера группы Стивена Тайлера.

"К сожалению, из-за неожиданных проблем со здоровьем солист группы Стивен Тайлер обратился за медицинской помощью, врачи посоветовали ему в настоящее время ограничиться от переездов и выступлений. Поэтому последние четыре концерта в Южной Америке будут отменены", — говорится в заявлении, опубликованном на странице певца в Twitter.

Согласно заявлению, отменяются концентры в Бразилии, Чили, Аргентине и Мексике, которые должны были состояться в конце сентября и начале октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.