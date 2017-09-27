Иосиф Орбели – один из символов победы цивилизации над фашизмом: вице-спикер НС Армении

Находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 26 сентября в Таврическом дворце принял участие в организованных МПА СНГ по его инициативе юбилейных мероприятиях к 130-летию выдающегося востоковеда, учредителя-президента Академии наук Армении, директора Эрмитажа Иосифа (Овсепа) Орбели.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе юбилейных торжеств выступили вице-спикер НС Э.Шармазанов, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А.Сергеев, Постоянный представитель НС РА в МПА СНГ А.Чилингарян, высоко оценившие весомый вклад прославленного сына армянского народа Иосифа Орбели в развитие востоковедения.

Вице-спикер НС в своей речи, в частности, отметил: “Иосиф Орбели был не только гением в области науки или востоковедения, но и великим гражданином. Как в годы Геноцида армян он спас культурные ценности столицы Багратидской Армении Ани от уничтожения турецким правительством, так и в годы Великой Отечественной войны остался в Ленинграде и организовал защиту Эрмитажа и эвакуацию музейных экспонатов. В 1946 г. Орбели на Нюрнбергском процессе вскрыл варварскую сущность фашизма. Действительно, Иосиф Орбели – один из символов обороны Ленинграда, преодоления блокады и победы цивилизации над фашизмом”.

В рамках юбилейных мероприятий к 130-летию И.Орбели организована также выставка, на которой с научным докладом выступил известный российский востоковед Ю.Пиотровский.