Карен Карапетян: В сфере информационных технологий у Армении серьезное конкурентное преимущество

Премьер-министр РА Карен Карапетян 27 сентября присутствовал при открытии Десятого глобального форума в сфере высоких технологий «Армтек 2017». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и по связям с общественностью правительства РА.

Приветствуя участников, премьер отметил, что этот ежегодный форум является важной площадкой для демонстрации достижений, выявления новых бизнес- и инвестиционных возможностей, обмена опытом.

«Правительство Армении, исходя из необходимости обеспечения конкурентоспособности экономики, придает важное значение построению наукоемкой экономики. В последние годы в Армении зафиксирован заметный прогресс в этой области. У нас есть все предпосылки стать лидером в регионе. С 2008 г у нас регистрируется 20-22% средний рост, но это не повод успокаиваться и темпы роста должны быть выше», - отметил премьер.

По его словам, в настоящее время правительством совместно с частным бизнесом осуществляются различные программы в этой области, что, в свою очередь, упрочняет место Армении на всемирной техлогической карте.

«Сегодня в Армении действуют такие передовые наднациональные компании в сфере ИТ, как «Ментор Графикс», «Майкрософт», «Нейшнл Инструментс», «Д-линк» и другие. «Майкрософт» и IBM совместно создали Инновационный центр и Центр передовых решений и технологий. Новообразуемым и начинающим компаниям предоставляются налоговые льготы. Думаю, нам и здесь есть куда расти», - отметил К. Карапетян.

Премьер отметил также, что правительство уделяет много внимания вопросу подготовки и переподготовки кадров. «Для этого в последние годы созданы учебные центры и лаборатории, в том числе и международные, с участием иностранных ИТ-компаний, причем упор постепенно делается на исследовательскую работу, поэтому и у нас сегодня есть солидное конкурентное преимущество. По примеру этой отрасли мы сейчас предпринимаем шаги по развитию инженерии, чистых технологий и др. перспективных направлений».

Глава правительства отметил важность того, что «Армтек 2017» посвящен актуальной теме кибербезопасности, которая будет способствовать повышению эффективности экономики, начиная от банковской системы и кончая сельским хозяйством.

В заключение премьер-министр пожелал участникам успешной работы, удачи и новых достижений.

Глобальный форум «Армтек 2017» ставит целью способствовать развитию в Армении высоких технологий, стимулировать укрепление деловых связей и рост инвестиций. В работе форума участвуют более 200 человек. Он организован министерством транспорта, связи и информационных технологий РА и фондом «Инкубатор предприятий».