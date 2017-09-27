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Twitter тестирует увеличение лимита в сообщениях до 280 знаков


Сервис микроблогов Twitter протестирует увеличение ограничений в сообщениях вдвое — до 280 символов, сообщили представители компании в среду.

Ранее сообщения в микроблоге были ограничены 140 символами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог легко выражать свои мысли в Twitter, поэтому мы делаем кое-что новое: мы собираемся опробовать увеличение лимита до 280 знаков", — сообщила менеджер компании Ализа Роузен. Сообщается, что увеличение лимита в сообщениях не коснется японского, китайского и корейского языков из-за особенностей их написания.

Генеральный директор компании Джек Дорси также сообщил об увеличении лимита символов в сообщениях, написав твит длиной ровно 280 знаков.

 

 

 

 

 



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