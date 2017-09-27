Гутерриш: встреча президентов Армении и Азербайджана будет способствовать увеличению доверия между сторонами

Пресс-секретарь Генсека ООН С. Дюжарик сделал от имени Генерального секретаря заявление по вопросу Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ООН.

«Генеральный секретарь приветствует встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Он приветствует усилия сопредседателей, направленные на снижение напряжения и возобновление переговорного процесса. Генеральный секретарь надеется, что намечаемая встреча президентов будет способствовать увеличению доверия между сторонами и стимулированию необходимой политической воли для нахождения мирных взаимоприемлемых решений на основе взаимных уступок по основным вопросам, “ – говорится в заявлении.