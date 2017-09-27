МИД РФ: иракские курды и Багдад должны найти формулу сосуществования в едином государстве

Спорные вопросы между Иракским Курдистаном и Багдадом должны решаться путем диалога для выработки формулы сосуществования в едином государстве. Об этом заявили в среду в МИД РФ в связи с прошедшим 25 сентября референдумом о независимости Иракского Курдистана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В Москве с уважением относятся к национальным устремлениям курдов, - указали в российском дипведомстве. - Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства".

"Неизменной остается наша поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока", - подчеркнули в МИД РФ.



