В провинции Идлиб ликвидировали пятерых влиятельных полевых командиров, руководивших террористами группировки "Джебхат ан-Нусра"* сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Террористы 18 сентября напали на российских военных полицейских в провинции Хама.

Как пояснил Конашенков, по ним нанесли точный ракетно-авиационный удар после подтверждения информации по нескольким каналам о сборе полевых командиров в строении вне населенного пункта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В результате удара ликвидированы <…> Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)", — рассказал Конашенков. вместе с командирами уничтожили еще 32 боевиков.