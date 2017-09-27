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На “Ереван опен” лидирует Карен Григорян


Второй открытый международный турнир “Ереван опен” подходит к концу.

Как сообщает   «Арменпресс»,   за тур до окончания единоличным лидером с 7 очками  является К. Григорян. По 6,5 очков у Р. Ованнисяна, А. Табатабея и О. Габузяна.

Последний тур  пройдет 27 сентября.

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