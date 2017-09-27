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Армения увеличила экспорт электроэнергии


По сравнению с прошедшими 8 месяцами Армения увеличила экспорт электроэнергии на 9,9%. В целом экспортировано около 955 млн кв/ч против 868 млн кв/ч  прошлого года.

Как сообщили  «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов Армении, основным экспортером является Иран, куда поставлено  805 млн кв/ч. Возобновились поставки и в Грузию. Если в прошлом году их не было вовсе, то в текущем они составили 116 млн кв/ч. Это стало возможным в результате подписания соглашения  об организации взаимных перетоков энергии между Грузией и Арменией, что позволило оптимизировать режимы производства и потребления электроэнергии.

Предполагается увеличение экспортных  поставок до донца года минимум на 20%.

За тот же период на внутренний рынок поступило 4,1 млрд кв/ч , что на 276 млн кв/ч или на 7,2% больше уровня прошлого года.

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