Сурен Караян встретился с послом Франции

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян 26 сентября встретился с послом Франции в Армении Жаном-Франсуа Шарпантье. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства.

Посол поблагодарил министра за постоянное внимание к проблемам французских инвесторов и предпринимателей, за содействие им и сказал, что обязательно хотел попрощаться с ним перед отъездом.

Министр и посол обсудили удавшиеся проекты армяно-французского сотрудничества, поговорили о планах на будущее.

Стороны обратились к объемам товарооборота между странами, ососбое внимание уделив туризму.

В конце встречи министр выразил благодарность послу за его деятельность, направленную на укрепление и развитие связей между двумя странами и пожелал удачи в дальнейшей работе.