В Вашингтоне показали фильм “Архитекторы отрицания”

В столице США Вашингтоне состоялась премьера снятого по инициативе американских телезвезд М. Уильямса и Д. Кейни документального фильма “Архитекторы отрицания”.

Фильм рассказывает о Геноциде армян, о политике Турции по его отрицанию, о погромах и резне армян в 1988 -1990 гг в Азербайджане, о нападениях азербайджанских войск на армянские села в 2016 г, а также об отношении США к отрицанию Геноцида.

Как сообщает «Арменпресс», Уильямс и Кейн, имеющие разные взгляды на разные вопросы, объяснили, что заставило их вместе взяться за эту работу, попробовать привлечь внимание к проблеме Геноцида армян, его международному признанию и установлению справедливости. “Забытый или непризнанный геноцид будет продолжаться, и давать основу новым”, - объяснил Уильямс.

Кейн, побывавший в 2017 г в Армении, подчеркнул, что Холокост и Геноцид армян связаны с правами человека, которые никогда не должны становиться предметом политического торга.

Группа “Ай дата” (Армянского вопроса”) организует их двухдневные встречи с конгрессменами США.

В кинотеатрах фильм будет демонстрироваться с 6 октября. В фильме выступают основатель WikiLeaks Д. Ассанж, бывший посол США в Армении Д. Эванс, основатель организации Genocide Watch Г. Стентон, сотрудник ЦРУ, журналист С. Эдмондс, а также пережившие Геноцид.

“Есть множество фактов, доказывающие, что это был именно геноцид. Великие державы, такие как США, не признают его. Турция ведет по всему свету агрессивную лоббистскую деятельность по его отрицанию”, - рассказывает Д. Ассанж.

“Армяне уничтожались самым жестоким образом”, - рассказывает известный правовед Д. Робертсон.