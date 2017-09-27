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Участница конкурса "Мисс Испания" упала в бассейн во время дефиле


Участница конкурса красоты "Мисс Испания" среди студенток Пилар Магро поскользнулась и упала в бассейн в ходе дефиле в коктейльных платьях. Видео неудачного выступления опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, что девушка потеряла равновесие, разворачиваясь на каблуках. Выбраться из бассейна ей помогли сотрудники службы охраны, а более удачливые участницы показа попытались поддержать Магро аплодисментами. По информации The Sun, студентка представляет испанскую провинцию Касерес. Она продолжила участие в конкурсе, хотя падение, считают журналисты, может стоить ей титула,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.



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