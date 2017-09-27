Тиллерсон потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу в Вашингтоне с главой МИД Кубы Эдуардо Родригесом Парильей и в жесткой форме потребовал обеспечить безопасность американских дипломатов на острове после инцидентов с потерей слуха, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь дал понять, насколько серьезна ситуация, и подчеркнул, что кубинские власти обязаны защищать персонал посольства и их семьи в соответствии с Венской конвенцией", — говорится в заявлении Науэрт,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным госдепартамента, не менее 21 дипломата получили расстройство слуха, памяти, внимания, а также другие симптомы в результате неустановленного дистанционного воздействия.



