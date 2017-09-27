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В Мехико почти миллион человек остаются без воды после землетрясения


Не менее 900 тыс. жителей района Истапалапа на востоке мексиканской столицы до сих пор не имеют доступа к водоснабжению после землетрясения, случившегося 19 сентября. Об этом сообщила во вторник администрация района. Подземный толчок магнитудой 7,1 привел более чем к 820 повреждениям водопроводных сетей в Истапалапе, и большинство из них до сих пор не устранены.

Как заявила телеканалу Televisa глава района Дионе Ангиано, ситуация остается "критической". В Истапалапе проживают порядка 2 млн человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К настоящему времени известно о 333 жертвах удара стихии, несколько сотен человек остаются в больницах.


 

 



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