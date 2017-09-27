Время в Ереване: 11:07:36,   27 Сентябрь

Комитет по госдоходам: переплаты снизились, возврат НДС – увеличился


В течение года (01.09.2016-31.08.2017) переплаты по налоговым сборам в госбюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на   6.401.2 млн драмов, на 1 сентября 2017 г составив 265,484.7 млн драмов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в отделе информации и по связям с общественностью госкомитета по налогам и сборам при правительстве РА.

Сокращение произошло за счет повышения эффективности работы налогового управления. Невыполненные налоговые обязательства по положению на 1 сентября составили 122,750.0 мнл драмов, снизившись по сравнению с прошлым годом на 7,459.1 млн драмов. Сумма возврата НДС за год  (01.09.2016-31.08.2017гг.) составила 57,328.5 млн драмов, что на  16% или на  7,920.1 млн драмов больше аналогичного периода прошлого года.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации