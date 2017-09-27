Комитет по госдоходам: переплаты снизились, возврат НДС – увеличился

В течение года (01.09.2016-31.08.2017) переплаты по налоговым сборам в госбюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 6.401.2 млн драмов, на 1 сентября 2017 г составив 265,484.7 млн драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и по связям с общественностью госкомитета по налогам и сборам при правительстве РА.

Сокращение произошло за счет повышения эффективности работы налогового управления. Невыполненные налоговые обязательства по положению на 1 сентября составили 122,750.0 мнл драмов, снизившись по сравнению с прошлым годом на 7,459.1 млн драмов. Сумма возврата НДС за год (01.09.2016-31.08.2017гг.) составила 57,328.5 млн драмов, что на 16% или на 7,920.1 млн драмов больше аналогичного периода прошлого года.