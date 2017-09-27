Тарон Маргарян направил поздравительное послание в связи с Всемирным днем туризма

Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание в связи со Всемирным днем туризма. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью мэрии, в послании, в частности, сказано:

«Уважаемые представители сферы туризма,

От души поздравляю вас с оо всемирным днем туризма.

В современном мире туризм – один из важных компонентов развития городской экономики и отрадно, что число туристов в Ереване растет с каждым годом. Несомненной удачей является и то, что Ереван оказался в числе востребованных маршрутов в нескольких авторитетных рейтинговых организациях, обойдя по показателям ряд известных региональных и европейских городов.

Это, несомненно, важное приобретение и мы продолжим нашу работу с тем, чтобы сделать нашу столицу еще привлекательнее.

В будущем году мы вместе со всем армянским народом будем отмечать 2800-летие основания нашей столицы, что будет еще одним поводом предстать перед миром и показать ему наше богатство. Я уверен, что мы сможем сделать это достойно – с новыми победами и свершениями для повышения привлекательности нашей столицы в глазах всего мира.»

Еще раз поздравляю всех вас и желаю удачи в вам деле.»