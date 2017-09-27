Женщинам в Саудовской Аравии разрешат садиться за руль

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ, который впервые позволит женщинам получать водительские права. Глава государства приказал сформировать министерский совет, который сформирует законопроект в течение 30 дней, а затем примет его к июню 2018 года, сообщает The Daily Mail со ссылкой на саудовские СМИ,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Запрет на вождение для женщин на практике действует в Саудовской Аравии с 1990 года, но он никак не прописан в местных законах. Эта страна является единственной в мире, где де-факто действует подобный запрет.