Появилось видео пожара под Винницей

В социальных сетях жители Винницкой области выкладывают видеокадры пожара со взрывами близ города Калиновка. На одном из них на фоне городских строений в ночи видна мощная вспышка.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили в экстренные службы поздно вечером 26 сентября. В настоящее время воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. «Укрзализныця» изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В Винницу прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.