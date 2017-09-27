Премьер Испании назвал безумием референдум о независимости в Каталонии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал во вторник безумием запланированный на 1 октября референдум о независимости в Каталонии. Такое мнение он высказал на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.

"Сейчас всем понятно, что референдум не может пройти: нет избирательной комиссии, нет специальной группы в каталонском правительстве, которая занимается организацией референдума, нет бюллетеней, нет даже людей, которые будут работать на избирательных участках. Это безумие", - считает премьер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одностороннее решение о референдуме он назвал "большой ошибкой". "Я думаю, что в данной ситуации необходимо вернуться к здравому смыслу и положить конец всей этой истории. Единственное, к чему он [референдум] приведет, - это создание раскола и напряженности, - заключил премьер. - Я хочу, чтобы эта ситуация разрешилась как можно скорее и мы вышли бы на новый этап, где преобладают верховенство права, диалог и здравый смысл".