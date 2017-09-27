Европейские индексы - 26-09-17

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.08% и составил 12605.20 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.03% и составил 5268.76 пункта, британский FTSE снизился на 0.21% и составил 7285.74 пункта, российский MICEX вырос на 0.10% и составил 2071.13 пункта, а RTSI снизился на 0.24% и составил 1127.66 пункта.