Все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 25 и 26 сентября, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 25 и 26 сентября, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 4 случая кражи, 8 случаев мошенничества, по 1 случаю грабежа, присвоения, фальшивомонетничества и хулиганства, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков.Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая мошенничества.За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.