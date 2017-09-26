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Все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 25 и 26 сентября, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 25 и 26 сентября, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 4 случая кражи, 8 случаев мошенничества, по 1 случаю грабежа, присвоения, фальшивомонетничества и хулиганства, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая мошенничества.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

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