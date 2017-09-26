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Президент Армении присутствовал на презентации проекта «Армянская национальная музыкальная сокровищница»


Президент Армении Серж Саргсян и первая леди Рита Саркисян в зале «Ваче и Тамара Манукян» Матенадарана Первопрестольного Святого Эчмиадзина 26 сентября присутствовали на презентации проекта «Армянская национальная музыкальная сокровищница» фонда «Культурное возрождение». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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