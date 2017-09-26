Президент Армении присутствовал на презентации проекта «Армянская национальная музыкальная сокровищница»
Президент Армении Серж Саргсян и первая леди Рита Саркисян в зале «Ваче и Тамара Манукян» Матенадарана Первопрестольного Святого Эчмиадзина 26 сентября присутствовали на презентации проекта «Армянская национальная музыкальная сокровищница» фонда «Культурное возрождение». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
- 21:55 Все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 25 и 26 сентября, раскрыты
- 21:40 Президент Армении присутствовал на презентации проекта «Армянская национальная музыкальная сокровищница»
- 21:14 В Сирии более 800 боевиков перешли на сторону правительственных войск
- 20:53 Предстоящие на 27 сентября мероприятия
- 20:42 Власти Ирака пригрозили запретить авиасообщение с автономией курдов
- 19:53 Комитет сената США одобрил кандидатуру Хантсмана на должность посла в РФ
- 19:21 Суд над Кадри Гюрселем показал, что обвинения против журналистов в Турции беспочвенны: Aрлем Дезир
- 19:02 Дильхам Аскеров не хочет писать писем: комментарий МККК
- 18:38 Президент Армении принял министра сельского хозяйства Ирака
- 18:22 Левон Аронян и Дин Лижэн поборются за Кубок мира на тай-брейке
- 18:14 Предстоящие на 27 сентября мероприятия
- 18:02 Пучдемон хочет призвать Испанию и Европейский союз к диалогу
- 17:58 В правительстве обсужден проект указа президента «Об утверждении государственной программы развития военно-промышленного комплекса Республики Армения»
- 17:55 Король Испании в преддверии референдума в Каталонии призвал к диалогу
- 17:41 Pasquale Bruni представила новые украшения коллекции Secret Gardens
- 17:38 Армен Григорян стал чемпионом, Рафик Арутюнян - бронзовым призером Юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике
- 17:36 В Иране прошли митинги в поддержку референдума в Иракском Курдистане
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-09-17
- 17:30 Азиатские индексы - 26-09-17
- 17:29 Папа римский призвал к полному отказу от ядерного оружия
- 17:20 Ара Карапетян назначен директором Камерного музыкального театра имени Покровского
- 17:08 Парламент Грузии принял новую конституцию
- 16:56 ВС Армении провели боевые учения с использованием РСЗО «Смерч»
- 16:47 Президент Республики Арцах посетил МИД, ГСЧС и Шаумянскую районную администрацию
- 16:39 Ставка рефинансирования не изменилась
- 16:38 В Швеции сожгли соборную мечеть
- 16:36 Кэмерон начал съемки продолжения «Аватара» с бюджетом в миллиард долларов
- 16:18 При угрозе в отношении одного из государств-членов ОДКБ все другие государства- члены выполнят свои обязательства: начальник Объединенного штаба
- 16:07 Частные компании США планируют начать отправку туристов в космос в ближайшие два года
- 16:05 Лидер "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри покинет партию
- 15:52 Мэттис рассказал, как США будут сдерживать КНДР
- 15:45 МИД РФ: в Москве считают опасным активизацию НАТО в Закавказье
- 15:32 Самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona продан за $53 млн
- 15:27 Вице-спикер НС Армении встретился с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ
- 14:57 Председатель НС Армении встретился с премьер-министром Грузии
20:10, 20.09.2017
Просмотрели 1651 раз Лейла Алиева делала селфи в ходе выступления отца на Генассамблее ООН
14:50, 23.09.2017
Просмотрели 1411 раз Шармазанов ответил на заявление Косачева: если Азербайджан готов признать независимость Арцаха, то стороны близки к урегулированию
16:12, 21.09.2017
Просмотрели 1373 раз В Германии раскрыто очередное коррупционное дело алиевской семьи - SüddeutscheZeitung
17:36, 20.09.2017
Просмотрели 1041 раз Мое сердце разбито: Джеки Шпейер и другие конгрессмены США посетили Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
16:53, 23.09.2017
Просмотрели 1023 раз Территория и здание армянской церкви в Баку закрыты: армянским делегатам не позволили войти на территорию церкви