Дильхам Аскеров не хочет писать писем: комментарий МККК

Сотрудник отдела по связям с общественностью миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян прокомментировала заявления родственников гражданина Азербайджана диверсанта Дильхама Аскерова, который отбывает наказание в Республике Арцах. Как сообщает Арменпресс, она отметила, что представители МККК регулярно посещают заключенных, связанных с карабахским конфликтом.

«В соответствии со своим мандатом представители МККК посещают арестованных лиц для проведения контроля за условиями их содержания в тюрьмах, отношением к заключенным, а также с целью предоставления им возможности установить контакт с родственниками.

Однако сам заключенный решает, следует ли использовать предоставленную ему возможность постоянно отвечать на письма родственников. Таким образом, бывают случаи, когда заключенный может не пожелать написать письмо, а МККК уважает желание заключенного», - отметила Мусаелян.

Брат Дильхама Аскерова накануне жаловался, что у них нет информации о Дильхаме с марта. «Они говорят нам, что Дильхам не хочет писать письма, разговаривать по видеосвязи», - отметил он.

Напомним, что Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев осуждены по соответствующим статьям УК НКР за похищение и убийство по мотивам национальной ненависти, насилие в отношении несовершеннолетнего со стороны организованной группы с применением оружия, шпионаж, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, попытку убийства двух лиц, незаконное пересечение границы НКР. Дильхам Аскеров осужден на пожизненный срок, а Шахбаз Гулиев – на 22 года.