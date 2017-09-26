Президент Армении принял министра сельского хозяйства Ирака

Президент Армении Серж Саргсян 26 сентября принял сопредседателя армяно-иракской межправительственной комиссии, министра сельского хозяйства Ирака Фалаха Хасана Зейдана аль-Лахиби, который прибыл в Ереван для участия в очередном заседании армяно-иракской межправительственной комиссии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в начале встречи Саргсян попросил министра передать приветствие президенту Ирака Фуаду Масуму и премьер-министру Хайдеру аль-Абади, заверив, что Армения всегда была и будет стоять с Ираком в борьбе с терроризмом.

По словам президента, армянский народ не забыл, что почти 100 лет назад Ирак с радостью предоставил убежище бежавшим в Ирак тем армянам, которые смогли выжить во время Геноцида армян. Теперь, когда это глобальное зло опустошает то, что создали иракцы и армяне Ирака, Армения не может оставаться равнодушной. Президент выразил надежду, что иракские власти смогут в ближайшем будущем избавиться от террористов и установить полный контроль над всей территорией Ирака.

Министр сельского хозяйства Ирака поблагодарил за теплый прием и передал президенту Армении взаимные приветствия президента и премьер-министра Ирака, подчеркнув, что они желают Армении и дружественному армянскому народу прочного мира, стабильности и развития.

Министр заверил, что Ирак заинтересован в дальнейшем углублении отношений с Арменией и отметил, что его визит может стать хорошим началом для реализации достигнутых договоренностей, в результате чего товарооборот между двумя странами значительно увеличится.

Собеседники подчеркнули важность работы межправительственной комиссии, в рамках которой подписан ряд документов, которые дают возможность развивать сотрудничество в сферах взаимного интереса - сельского хозяйства, энергетики, торговли, образования и туризма.