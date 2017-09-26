Левон Аронян и Дин Лижэн поборются за Кубок мира на тай-брейке

В Тбилиси состоялась четвертая партия финала розыгрыша Кубка мира по шахматам между Левоном Ароняном и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, которая завершилась вничью. Как сообщает Арменпресс, Аронян играл черными фигурами. Игра завершилась на 52 ходу.

Победитель финала определится на тай-брейке 27 сентября.