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Левон Аронян и Дин Лижэн поборются за Кубок мира на тай-брейке


В Тбилиси состоялась четвертая партия финала розыгрыша Кубка мира по шахматам между Левоном Ароняном и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, которая завершилась вничью. Как сообщает Арменпресс, Аронян играл черными фигурами. Игра завершилась на 52 ходу.

Победитель финала определится на тай-брейке 27 сентября.

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