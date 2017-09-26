Пучдемон хочет призвать Испанию и Европейский союз к диалогу

Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон заявил, что в случае, если каталонцы на референдуме 1 октября проголосуют за независимость, власти региона не сразу объявят об отделении, в первую очередь они призовут Испанию и Европейский союз к диалогу.

"Первое, что произойдет (в случае победы сторонников независимости – ред.), – это призыв к диалогу с испанским государством и, конечно, с Европейским союзом", — заявил Пучдемон в эфире французского телеканала LCI.

Он подчеркнул, что каталонские власти хотят, чтобы процесс отделения региона был максимально согласованным. "Конечно, мы взяли на себя обязательства опираться на результаты. Если население Каталонии захочет стать независимым государством, очевидно, Каталония начнет свой независимый путь. Но, прежде всего, мы хотим, чтобы этот процесс был согласованным, чтобы был диалог и соглашение с Испанией… То есть ключевым представляется то, чтобы 2 октября Испания смогла услышать этот призыв к диалогу, чтобы согласовать, как провести этот переход", — добавил Пучдемон,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.