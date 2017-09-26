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В правительстве обсужден проект указа президента «Об утверждении государственной программы развития военно-промышленного комплекса Республики Армения»


В правительстве Армении под председательством премьер-министра Карена Карапетяна 26 сентября состоялось заседание военно-промышленной комиссии, в ходе которого обсуждался проект указа президента Армении «Об утверждении государственной программы развития военно-промышленного комплекса Республики Армения».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карапетян отметил, что в истории независимой Армении это первый в своем роде проект, и он имеет важное значение для обеспечения военной безопасности страны.

Проект представил на обсуждение членам комиссии заместитель министра обороны Армении, председатель государственного комитета военной промышленности Давид Пахчанян.



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