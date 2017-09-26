Pasquale Bruni представила новые украшения коллекции Secret Gardens
Итальянская компания Pasquale Bruni на ювелирной выставке Vicenzaoro представила новые украшения коллекции Secret Gardens («Тайные сады»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Виченцы (Италия).
В коллекцию вошли коктейльные кольца и вечерние серьги с крупными изумрудами, сапфирами и рубинами в оправах, павированных бриллиантами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Pasquale Bruni — компания-производитель украшений класса люкс, основанная ювелиром Паскале Бруни в Валенце (Италия). Выпускает коллекции дневных, коктейльных и вечерних украшений с бриллиантами и другими драгоценными камнями. В настоящее время должность креативного директора марки занимает его дочь Эуджения Бруни.