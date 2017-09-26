В Иране прошли митинги в поддержку референдума в Иракском Курдистане

Тысячи курдов в разных городах Ирана провели митинги в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана.

Как передает во вторник агентствоАссошиэйтед Пресс, демонстрации прошли в понедельник вечером в городах Бане, Секкез, Санандай. Отмечается, что видеозаписи, на которых были показаны массовые акции, появились в интернете.

Агентство также отмечает, что государственное телевидение Ирана сообщило о митингах, что стало неожиданностью, так как страна выступила против референдума,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.