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Армен Григорян стал чемпионом, Рафик Арутюнян - бронзовым призером Юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике


На проходящем в столице Косово Приштине юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике 26 сентября Армения завоевала очередные золото и бронзу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в соревновании юношей до 17 лет в весовой категории 69 кг выступили Армен Григорян и Рафик Арутюнян. В двоеборье Армен зафиксировал 296 кг и завоевал чемпионский титул (134 кг - малое серебро + 162 кг - малая бронза).

Рафик поднялся на пьедестал почета с результатом 295 кг (135 кг - малое золото + 160 кг - четвертое место). Европейское серебро также могло достаться Армении, если бы в упражнении толчок в ходе второй попытки Рафик Арутюнян не повредил колено и вынужденно отказался от третьей попытки.



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