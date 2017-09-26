Папа римский призвал к полному отказу от ядерного оружия

Папа римский Франциск призвал к полному отказу от ядерного оружия и выполнению соглашения о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом понтифик написал во вторник в своем Twitter.

"Приложим все силы, чтобы мир был без ядерного оружия, применяя Договор о нераспространении [ядерного оружия]. Откажемся от этих инструментов смерти", - говорится в микроблоге, который ведется на девяти языках,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число читающих Twitter папы римского только на итальянском языке составляет более 4,6 млн пользователей. Он появился в момент обострения ситуации вокруг КНДР, которая ведет разработку ракетной и ядерной программ.





