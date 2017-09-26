Ара Карапетян назначен директором Камерного музыкального театра имени Покровского

Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ о назначении Ары Карапетяна директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

На посту директора он сменил Олега Михайлова. Музыкальным руководителем театра останется народный артист СССР Геннадий Рождественский,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Новое назначение связано с желанием учредителя выправить ситуацию в этом театре. Мы надеемся, что с его [Карапетяна] приходом ситуация в театре имени Покровского нормализуется, наладится как творческая, так и административная жизнь ", - приводит пресс-служба слова статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Александра Журавского.

В Минкультуры подчеркнули, что Карапетян - "опытный менеджер, сочетающий в себе профессиональные дирижерские компетенции с административными навыками". Его кандидатура была рекомендована Театральным советом при министре культуры РФ.

Ара Карапетян окончил отделение оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, после чего работал дирижером Музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории, Пермского академического театра оперы и балета и Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 2005 по 2013 год Карапетян был директором-распорядителем театра Станиславского и Немировича-Данченко, до 2016 года - его генеральным директором.

В последний год Карапетян работал с китайскими коллективами - был вице-президентом и артистическим директором Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня.





