ВС Армении провели боевые учения с использованием РСЗО «Смерч» 

Вооруженные силы Армении провели боевые учения с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч». Как сообщает Арменпресс, 30 сентября выйдет в эфир выпуск телепередачи министерства обороны «Зинуж» об этих учениях.

РСЗО «Смерч» предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.