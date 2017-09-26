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ВС Армении провели боевые учения с использованием РСЗО «Смерч» 


Вооруженные силы Армении провели боевые учения с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч». Как сообщает Арменпресс, 30 сентября выйдет в эфир выпуск телепередачи министерства обороны «Зинуж» об этих учениях.

РСЗО «Смерч»  предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.

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