Время в Ереване: 11:07:36,   26 Сентябрь

Президент Республики Арцах посетил МИД, ГСЧС и Шаумянскую районную администрацию


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 26 сентября посетил министерство иностранных дел, государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Шаумянскую районную администрацию и представил сотрудникам данных ведомств новоназначенных руководителей.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян пожелал им эффективной работы, выразив благодарность прежним руководителям вышеупомянутых ведомств за их деятельность.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации