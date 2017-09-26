Президент Республики Арцах посетил МИД, ГСЧС и Шаумянскую районную администрацию

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 26 сентября посетил министерство иностранных дел, государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Шаумянскую районную администрацию и представил сотрудникам данных ведомств новоназначенных руководителей.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян пожелал им эффективной работы, выразив благодарность прежним руководителям вышеупомянутых ведомств за их деятельность.