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Ставка рефинансирования не изменилась


На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 26 сентября 2017 года, было принято решение оставить без изменения ставку рефинансирования - на уровне 6,0%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в августе была зафиксирована 0,4% инфляция, и в результате 12-месячная инфляция сохранилась на прежнем уровне, составив на конец августа 0,9%. 

Во внешнем секторе сохранились перспективы улучшения роста мировой экономики как по части развитых, так и развивающихся стран.



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