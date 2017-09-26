Ставка рефинансирования не изменилась

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 26 сентября 2017 года, было принято решение оставить без изменения ставку рефинансирования - на уровне 6,0%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в августе была зафиксирована 0,4% инфляция, и в результате 12-месячная инфляция сохранилась на прежнем уровне, составив на конец августа 0,9%.

Во внешнем секторе сохранились перспективы улучшения роста мировой экономики как по части развитых, так и развивающихся стран.