При угрозе в отношении одного из государств-членов ОДКБ все другие государства- члены выполнят свои обязательства: начальник Объединенного штаба

Начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, генерал-полковник Анатолий Сидоров уверен, что при угрозе в отношении одного из государств-членов ОДКБ все другие государства-члены выполнят свои обязательства. Как сообщает Арменпресс, Сидоров заявил об этом на пресс-конференции 26 сентября.

«Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности - Россия, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения и Кыргызстан, подписали соответствующее соглашение, принят Устав ОДКБ, который подразумевает, что в случае угрозы против одного государства-члена другие государства-члены обязаны выполнить свои обязательства», - сказал Сидоров.

По его словам, принципиальная особенность ОДКБ заключается в том, что страны-члены добровольно взяли на себя обязательство, что, если кому-то угрожает опасность, то другие помогают.

«Сегодня даже в своем худшем кошмаре я не могу представить, чтобы кто-то не выполнил свои обязательства. В большем или меньшем объеме, но они выполнят», - сказал Сидоров.