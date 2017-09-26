Частные компании США планируют начать отправку туристов в космос в ближайшие два года

2 часа 11 минут - именно такие сроки пребывания в космическом пространстве предлагают своим будущим клиентам Virgin Galactic и Blue Origin - ведущие частные американские компании, которые планируют реализовать планы в области космического туризма в самые ближайшие годы.

"Суборбитальный полет космического корабля New Shepard будет длиться 11 минут, - сообщила руководитель стратегической программы Blue Origin Арианна Корнелл, выступая во вторник на проходящем в Аделаиде Международном астронавтическом конгрессе. - Треть поверхности капсулы, в которой разместятся шесть человек, займут иллюминаторы. По окончании полета капсула совершит с помощью трех парашютов достаточно мягкую посадку на севере Техаса. "Мы хотим послать людей через год - два, - рассказала Корнелл в беседе с ТАСС. - В этот период мы осуществим несколько пробным полетов, то есть без людей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Если New Shepard стартует вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты, то корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic будет доставлен на пусковую высоту (около 20 км) самолетом White Knight Two, после чего он уже самостоятельно поднимется на большую высоту.