Сопредседатель правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри заявила, что покинет свой пост.

"Понятно, что этот шаг последует", - сказала она во вторник в Дрездене, как сообщило агентство DPA.

В понедельник Петри объявила о том, что не войдет в парламентскую группу правых в Бундестаге из-за разногласий с радикальным крылом партии. После этого лидер списка АдГ на выборах в парламент Алис Вайдель призвала ее покинуть партию. Зампред политической силы Александер Гауланд отметил, что для него шаг Петри оказался неожиданностью. Позже он даже назвал ее решение "ударом в спину",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выход Петри из АдГ грозит привести к серьезному расколу в партии и еще большему сдвигу "Альтернативы для Германии" вправо. Не исключено, что умеренно настроенные члены АдГ потянутся за Петри и могут с нею во главе создать новую политическую силу.

Согласно официальным предварительным результатам, "Альтернатива для Германии" стала третьей силой в Бундестаге, ее поддержали 12,6% избирателей. На первой позиции закрепился консервативный блок Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), за него проголосовали 33% избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социал-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев.





