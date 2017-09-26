Самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona продан за $53 млн

Британский ювелир Лоуренс Графф приобрел самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona весом 1109 карат за $53 млн, что намного ниже прошлогодней оценки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет Financial Times.

В июне 2016 года алмаз размером с теннисный мяч был выставлен на аукционе Sotheby's, и покупатели предложили за него $61 млн, тогда как глава обнаружившей его канадской компании Lucara Diamond Уильям Лэм рассчитывал выручить как минимум $70 млн.

Каждый карат Lesedi la Rona стоит $47,8 тыс., уступая как цветным, так и бесцветным алмазам, проданным в последнее время на торгах. В мае 2016 года алмаз Constellation (также принадлежавший Lucara) весом 813 карат был продан за $63 млн, или $77,5 тыс. за карат. В апреле текущего года редчайший розовый бриллиант Pink Star ушел с молотка за $71,2 млн ($1,2 млн за карат), установив новый рекорд цены на рынке драгоценных камней.

Алмаз Lesedi la Rona был найден в ноябре 2015 года на месторождении Karowe в Ботсване, принадлежащем канадской Lucara Diamond Corp. Название камня переводится с языка тсвана как "Наш свет".