Вице-спикер НС Армении встретился с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ

Продолжается рабочий визит вице-спикера Национального Собрания Армении Эдуарда Шармазанова в Санкт-Петербург. Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, 26 сентября вице-спикер НС встретился в Таврическом дворце с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ А.Сергеевым. На встрече присутствовал Постоянный представитель НС Армении в МПА СНГ А.Чилингарян.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации предстоящего заседания Совета МПА СНГ. Вице-спикер НС подчеркнул, что армянская делегация активно вовлечена в работы ПА и комиссий.

Э.Шармазанов выразил признательность А.Сергееву за содействие в организации мероприятий к 130-летию выдающегося востоковеда и арменоведа, учредителя Академии наук Армении, академика Иосифа Орбели.

Собеседники обратились к интеграционным процессам в СНГ. В этом контексте вице-спикер НС подчеркнул, что после вступления Армении в ЕАЭС положительное воздействие на экономику Армении очевидно.

Обратившись к региональным проблемам, Э.Шармазанов отметил, что конфликты на пространстве СНГ должны решаться исключительно мирным путем, с учетом принципа обязательного волеизъявления народов.