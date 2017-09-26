Председатель НС Армении встретился с премьер-министром Грузии

Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном 26 сентября встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны, в частности, говорили о развитии экономических взаимоотношений. В своем слове спикер НС подчеркнул: “Армения и Грузия избрали различные пути международной интеграции, однако это не может стать препятствием для развития взаимодействия наших стран – оно может дополнить и оказать позитивное влияние не только на дальнейшее углубление экономических отношений, но и на еще большее расширение регионального сотрудничества”.

А.Баблоян также отметил, что за последние годы между Арменией и Грузией сформировались четкие направления экономического партнерства, которые, в частности, включают сферы транспорта, энергетики, туризма, переработки сельскохозяйственных продуктов. Глава парламента особо выделил важность углубления децентрализованного сотрудничества.

В качестве удачного примера регионального сотрудничества А.Баблоян привел связи между Аджарией и Лори. В то же время спикер НС констатировал недостаточное использование торгово-экономического потенциала. А.Баблоян заверил, что для решения проблем конкретных сфер парламентарии готовы выступить с необходимыми законодательными инициативами.

Он подчеркнул важность бесперебойной работы КПП Верхний Ларс, который особенно в этот период является основным и наиболее предпочтительным путем вывоза сельскохозяйственной продукции из Армении.

Премьер-министр Грузии Г.Квирикашвили с удовлетворением говорил о стабильно развивающихся армяно-грузинских отношениях, в то же время отметив, что существующие объемы товарооборота в 400 млн долларов следует увеличить.

Грузинский премьер подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне. Для развития двустороннего сотрудничества он выделил как одну из важнейших сферу туризма. По Квирикашвили, учитывая богатое историко-культурное наследие двух стран, необходимо подготовить совместные турпакеты.

Премьер-министр заверил, что Грузия открыта к обсуждению с дружественной Арменией возможностей развития сотрудничества в любой области.