Модный бренд Giorgio Armani выпустил новую коллекцию солнцезащитных очков осень-2017. Как передает Арменпресс, об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 25 сентября.

Флагманская женская модель представляет собой круглые очки с толстой оправой бирюзового, розового, золотого, фиолетового и зеленого цветаДевизом мужских очков в новой линейке стала фраза «Рискуй и выходи за пределы возможного». «Тонкий металлический мостик между линзами создает ощущение пространства и легкости и добавляет образу мужества», — подчеркнули создатели.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.