Новый Бундестаг будет обходиться жителям ФРГ на €75 млн в год больше, чем предыдущий

Немецкие эксперты и политологи неоднократно высказывали опасения относительно того, что новый Бундестаг будет гораздо больших размеров, чем прежде. Это связано с особенностями германской модели выборов, которая предполагает выделение дополнительных мандатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По умолчанию парламент, согласно закону о выборах, должен состоять из 598 депутатов. Но Бундестаг 15-го созыва, например, насчитывал 603 депутата, 16-го созыва - 614, 17-го - 622 и, наконец, предыдущего, 18-го созыва, - 631.

В новом Бундестаге депутатов еще больше - 709. Соответственно, вырастут и расходы, связанные с его деятельностью. Согласно расчетам Ассоциации налогоплательщиков ФРГ (BdSt), ежегодно парламент будет обходиться налогоплательщику дополнительно как минимум в €75 млн.

Эксперты ожидают, что траты только в 2018 году составят в общей сложности €517 млн.





