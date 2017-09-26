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Источник: Мэй и Туск обсудят вопрос о переходном периоде после Brexit


Предложение британского премьера Терезы Мэй о двухлетнем переходном периоде после Brexit станет ключевой темой её сегодняшних переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой встречи.

Мэй во вторник примет Туска в своей резиденции на Даунинг-стрит.

"Предложение о двухлетнем переходном периоде станет главной темой сегодняшних переговоров. Это принципиальный момент, очень важный для обеих сторон. Но, конечно, Мэй и Туск обсудят и другие вопросы. Будущее торговое соглашение и вопросы выплат после Brexit – это тема, которую никак не обойти. Но премьер наверняка вернется и к своему предложению о заключении соглашения о безопасности", — сказал собеседник агентства.

Переговоры Мэй и Туска пройдут параллельно с четвертым раундом переговоров по Brexit в Брюсселе.

 



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