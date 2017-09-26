Human Rights Watch обвинила армию Мьянмы в преступлениях против человечности

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила вооруженные силы Мьянмы в преступлениях против человечности в связи с ситуацией на территории западного штата Ракхайн. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Военные депортировали, убивали, насиловали и преследовали мусульман рохинджа на севере Ракхайна, что привело к множеству смертей и их массовому бегству", - говорится в заявлении. Правозащитники также призвали "Совет Безопасности ООН и заинтересованные страны немедленно применить санкции и ввести эмбарго на поставку оружия" вооруженным силам республики.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Мьянмы Зав Тхай заявил, что обвинения в преступлении против человечности со стороны правозащитников "не содержат каких-либо серьезных доказательств", назвав их также "опасными". Ранее постпред Мьянмы при ООН Хау До Суан опроверг обвинения, сделанные ранее в адрес властей республики, в геноциде рохинджа и проведении этнических чисток в регионе.

Ситуация на территории Ракхайна, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции, после этого силы безопасности Мьянмы начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек. Только за последний месяц из Ракхайна в Бангладеш бежали 436 тысяч человек.



