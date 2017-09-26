Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса. Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.

Ранее глава SpaceX опубликовал изображение разработанного его компанией скафандра.