Далай-лама рассказал, что он считает смыслом жизни

Далай-лама считает, что смысл жизни в счастье, непременными условиями которого являются сострадание и покой ума. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом он заявил в беседе с деятелями культуры из России и стран Балтии в понедельник в Риге, где проводит учения для всех интересующихся буддизмом.

"Если отбросить различные религиозные концепции смысла жизни и опираться на науку, то вывод таков: мы находимся здесь и сейчас и хотим счастья и радости, никому не хочется неприятностей. Кроме того, мы – коллективные животные, и в нас от природы уже заложены любовь и сострадание", — сказал Далай-лама.

По его словам, "материнская любовь, прикосновение матери к ребенку – ключевой фактор для правильного развития мозга".

Чтобы избежать неприятностей, сохранить здоровье и обрести счастье, согласно буддийскому учению, необходим покой ума.

"Ни один врач не скажет вам: "Нервничайте и злитесь!" Он скажет: "Расслабьтесь и успокойтесь!" Медики знают, что покой полезен для здоровья, а страх и гнев буквально пожирают иммунную систему", — отметил Далай-лама.

Ключевой практикой для обретения покоя ума он назвал сострадание. Оно, по словам духовного лидера, дает человеку и уверенность в себе.

"Кроме того, когда другие чувствуют нашу заботу, они начинают нам доверять, а доверие – основа дружбы. Так что, если мы хотим иметь здоровье и друзей, надо развивать сострадание и заботиться о покое ума", — советует буддийский лидер.