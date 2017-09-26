Президент Саргсян принял министра здравоохранения России

Президент Серж Саргсян 26 сентября принял министра здравохранения РФ Веронику Скворцову, прибывшую в Ереван для участия в Третьей армяно-российской конференции по здравоохранению. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента, С. Саргсян приветствовал гостью и отметил важность проведения уже ставшей традиционной конференции, которая, по убеждению президента, хорошая площадка для развития сотрудничества между государственными и частными медучреждениями двух стран, обсуждения актуальных задач и обмена опытом.

«Проблемы здравоохранения в современном мире выходят за рамки отдельной страны и являются общими для всех. Так или иначе с ними соотносятся почти все сферы социально-экономической жизни. Поэтому подобные профессиональные обсуждения и обмен опытом очень актуальны”, - сказал президент.

Он отметил важность проблем, поднятых на конференции, в том числе, реформ в здравоохранении, связанных с интеграциоными процессами в рамках ЕврАзЭС.

Серж Саргсян пожелал успеха в работе конференции. Министр здравоохранения России выразила благодарность за великолепную организацию конференции и подчеркнула, что сформировавшееся сотрудничество позволяет зафиксировать положительные результаты, к которым обратятся уже на очередной, третьей конференции. Она также поделилась впечатлениями от посещения гематологического центра Минздрава РА им. Р. Еляна, отметив, что в создании стараниями первой леди Армении новом отделении и лаборатории, их обеспечении кадрами и внедрении новых технологий есть и доля труда передовых российских центров.

Министр здравоохранения России считает текущий год символичным, поскольку Армения и Россия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и 20-летие заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В конце встречи министр рассказала президенту РА о первостепенных направлениях и программах развития системы здравоохранения в России, о новых путях сотрудничества с Арменией, возможностях обмена опытом, о которх уже достигнуты договоренности с армнскими коллегами.