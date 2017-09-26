СМИ: из-за санкций цены на бензин в КНДР выросли в три раза с начала года

Цены на бензин в КНДР за последние месяцы выросли в три раза из-за ужесточения международных санкций. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные властей Республики Корея (РК).

"По нашей информации, цены на нефть в КНДР растут. Стоимость бензина выросла втрое по сравнению с началом года", - цитирует агентство чиновника министерства объединения РК. Он уточнил, что за литр топлива в КНДР просят около $5,1, и добавил, что стоимость риса и иностранной валюты в стране не изменилась.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.





